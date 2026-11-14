Кассация на следующей неделе рассмотрит жалобу по делу о жесткой посадке в Сочи

Жалобу летчика по делу о жесткой посадке в Сочи рассмотрят на будущей неделе Кассация на следующей неделе рассмотрит жалобу по делу о жесткой посадке в Сочи

Москва14 ноя Вести.Кассационный суд на следующей неделе рассмотрит жалобу защиты летчика Олега Ряполова на приговор Подольского городского суда Московской области, который затем подтвердил Мособлсуд, сообщает "Российская газета".

Ряполов был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы и 3 годам запрета работать в гражданской авиации.

Речь идет о ЧП, случившемся днем 18 августа 2024 года. Boeing 737-800 авиакомпании "Смартавиа" выполнял рейс Санкт-Петербург – Сочи. На борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа.

При заходе на посадку самолет коснулся полосы и отскочил, задев ее хвостом. Никто из людей не пострадал. Самолет отстранили от полетов, Росавиация начала расследование. Через два дня было возбуждено уголовное дело. Авиакомпания оценила ущерб в 622 555 970, 83 рубля. Командир корабля Олег Ряполов через два месяца был уволен.