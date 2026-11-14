Москва14 нояВести.Кассационный суд на следующей неделе рассмотрит жалобу защиты летчика Олега Ряполова на приговор Подольского городского суда Московской области, который затем подтвердил Мособлсуд, сообщает "Российская газета".
Ряполов был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы и 3 годам запрета работать в гражданской авиации.
Речь идет о ЧП, случившемся днем 18 августа 2024 года. Boeing 737-800 авиакомпании "Смартавиа" выполнял рейс Санкт-Петербург – Сочи. На борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа.
При заходе на посадку самолет коснулся полосы и отскочил, задев ее хвостом. Никто из людей не пострадал. Самолет отстранили от полетов, Росавиация начала расследование. Через два дня было возбуждено уголовное дело. Авиакомпания оценила ущерб в 622 555 970, 83 рубля. Командир корабля Олег Ряполов через два месяца был уволен.