Двое сотрудников Пулково пойдут под суд за повреждение самолета трапом

Двоих сотрудников Пулково ждет суд за столкновение трапа с самолетом Двое сотрудников Пулково пойдут под суд за повреждение самолета трапом

Москва24 сен Вести.В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников аэропорта Пулково, обвиняемых в столкновении автотрапа с самолетом. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, 19 июня этого года работники наземного обслуживания аэропорта нарушили требования безопасности и должностные инструкции, что в результате привело к столкновению автотрапа с левым крылом самолета. Сумма ущерба превысила 4,4 миллиона рублей.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников аэропорта Пулково. Они обвиняются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) сказано в сообщении

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.