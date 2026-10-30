Москва30 октВести.С пилота Сергея Белова, который в 2023 году посадил самолет в пшеничное поле в Новосибирской области, хотят взыскать 127 млн рублей – исковые требования увеличились на 8 млн. Об этом сообщает ТАСС.
Авиакомпании причинен крупный ущерб в сумме 127 142 005 рублей, исчисленный из стоимости поврежденных при посадке при указанных обстоятельствах компонентов самолетаговорится в материалах, с которыми ознакомилось агентство
Уточняется, что в результате посадки в непригодное состояние пришли створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза.
Сергей Белов продолжает настаивать на своей невиновности. Он также отметил, что поврежденные детали не изъяли и не приобщили к делу как вещественные доказательства.
Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. После отказа одной из гидросистем самолет Airbus A320, направлявшийся из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в пункте назначения. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск, что не хватит топлива, и пилот совершил аварийную посадку на пшеничном поле, не долетев до Новосибирска.
Недавно дело Сергея Белова вернули прокурору. По мнению адвоката пилота, в деле есть несколько несостыковок – например, сумма ущерба. Никто не проводил точных подсчетов с учетом износа оборудования, считает правозащитник.