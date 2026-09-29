Из-за трактора у ВПП аэропорта Новосибирска на второй круг ушли три борта

SHOT: из-за синего трактора в аэропорту Новосибирска не смогли сесть три лайнера Из-за трактора у ВПП аэропорта Новосибирска на второй круг ушли три борта

Москва29 сен Вести.Три борта не смогли сесть с первой попытки в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщает SHOT.

Утверждается, что причиной ухода самолетов на второй круг стал синий трактор, который выехал в район взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 25 сентября.

В 14.56 с высоты 366 метров ушел Embraer 170 S7 из Усть-Каменогорска, в 14.57 – Embraer 170 S7 из Сургута с высоты 732 метров, в 14.59 – Boeing 737-800 "России" из Сочи, который был на высоте 762 метра говорится в публикации

По данным SHOT, трактор принадлежит субподрядной организации и был задействован в посадке травы около торца ВПП. При этом руководитель полетов не был предупрежден о проведении работ и не получал соответствующей заявки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках служебного разбирательства.