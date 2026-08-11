Новосибирский аэропорт оштрафовали за трещины на взлетной полосе Новосибирский аэропорт заплатит 6,5 млн штрафа за трещины на ВПП

Москва11 авг Вести.Арбитражный суд Москвы взыскал с новосибирского аэропорта Толмачево штраф в размере 6,5 миллионов рублей за трещины в покрытии взлетно-посадочной полосы и коррозии в топливохранилище, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Истцом выступило ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов).

Согласно материалам дела, администрация гражданских аэропортов выявила трещины в покрытии ВПП, нарушение герметизации швов, выбоины на рулежных дорожках, а также коррозии металлических элементов резервуаров в топливохранилище.

На устранение проблем и ремонт аэропорту дали 1 месяц.