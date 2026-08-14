Дело пилота Белова, посадившего самолет на пшеничное поле, вернули прокурору Дело пилота, посадившего самолет на пшеничное поле, отправили на дорасследование

Москва14 авг Вести.Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении пилота Сергея Белова для дорасследования и устранения всех неточностей. Об этом сообщает ИС "Вести".

Белов в сентябре 2023 года посадил самолет Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту лайнера находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал. По версии следствия, у самолета отказала гидросистема.

Как отмечает адвокат Сергея Белова Лев Галенников, в деле несколько серьезных нестыковок, среди которых – сумма ущерба от действий пилота. В деле фигурируют 119 миллионов рублей, однако точных подсчетов с учетов износа оборудования никто не проводил.

Запчасти были как минимум в эксплуатации и нужно было устанавливать, имели ли они изначально какие-либо неисправности сказал адвокат

Ранее сообщалось, что Сергей Белов поблагодарил своих коллег и пассажиров за моральную и финансовую поддержку.