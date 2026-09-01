Москва1 сен Вести.Росавиация временно остановила полеты в аэропорту Сочи в целях безопасности на фоне объявленной в городе-курорте беспилотной опасности.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным регионального главка МЧС России, опубликованным в MAX, в настоящее время в Сочи, как и в нескольких других муниципалитетах Краснодарского края, объявлена беспилотная опасность. Угроза атаки украинских беспилотников касается также Краснодара, Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсе.