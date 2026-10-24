Москва24 октВести.Пластическая операция по увеличению ягодиц в Стамбуле закончилась смертью пациентки. Об этом пишет газета Star.
Инцидент произошел в частной клинике. 46-летней пациентке проводили липосакцию в области талии, внутренней поверхности ног и верхней части бедер.
Во время пересадки извлеченного жира в область ягодиц состояние женщины ухудшилосьговорится в публикации
По данным издания, медики боролись за жизнь женщины больше часа, но спасти ее не удалось. Местные правоохранительные органы и надзорные ведомства начали расследование произошедшего.