Star: в Стамбуле скончалась женщина во время операции по увеличению ягодиц

В Стамбуле женщина умерла во время операции по увеличению ягодиц Star: в Стамбуле скончалась женщина во время операции по увеличению ягодиц

Москва24 окт Вести.Пластическая операция по увеличению ягодиц в Стамбуле закончилась смертью пациентки. Об этом пишет газета Star.

Инцидент произошел в частной клинике. 46-летней пациентке проводили липосакцию в области талии, внутренней поверхности ног и верхней части бедер.

Во время пересадки извлеченного жира в область ягодиц состояние женщины ухудшилось говорится в публикации

По данным издания, медики боролись за жизнь женщины больше часа, но спасти ее не удалось. Местные правоохранительные органы и надзорные ведомства начали расследование произошедшего.