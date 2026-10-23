Дело возбудили в Череповце из-за смерти трехлетней девочки после операции

Трехлетняя девочка умерла после плановой операции в Вологде Дело возбудили в Череповце из-за смерти трехлетней девочки после операции

Москва23 окт Вести.Трехлетняя девочка скончалась в череповецкой больнице после проведения плановой операции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Вологодской области.

По данным ведомства, ребенок умер в октябре этого года.

Следственными органами СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 3-летней пациентке одной из больниц города Череповца говорится в сообщении

В рамках расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, добавили в СК.