Москва23 октВести.Трехлетняя девочка скончалась в череповецкой больнице после проведения плановой операции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Вологодской области.
По данным ведомства, ребенок умер в октябре этого года.
Следственными органами СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 3-летней пациентке одной из больниц города Череповцаговорится в сообщении
В рамках расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, добавили в СК.