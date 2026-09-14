Бьюти-блогер умерла в 27 лет после липосакции Финская блогерша Оливия Орас умерла после липосакции

Москва14 сен Вести.В Финляндии полиция расследует обстоятельства смерти 27-летней популярной блогерши Оливии Орас. Девушка потеряла сознание во время анестезии перед липосакцией, через несколько дней после этого она скончалась в больнице, сообщает финское издание Yle со ссылкой на руководителя следствия Юху Пииппо.

Все произошло 31 августа в клинике Plastic Surgery Center. Орас потеряла сознание сразу после введения препарата. Девушку экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. 3 сентября Орас скончалась.

Родители девушки обратились в полицию. Они уверены, что ответственность за смерть Оливии лежит на клинике. Сейчас правоохранители квалифицирует дело как причинение смерти по грубой неосторожности.

В помещении Plastic Surgery Center был проведен обыск. Финские надзорные органы приняли решение о временном приостановлении деятельности клиники.

Оливия Орас была известным блогером в Финляндии. Она стала популярной еще в 14 лет. В 2017 году девушка участвовала в съемках документального фильма The Perfect Selfie. В этом проекте Орас рассказала о давлении соцсетей, а также о сложностях жизни публичного человека.