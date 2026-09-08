В Сингапуре актер Уилфред Ли умер в 26 лет во сне

В Сингапуре актер Уилфред Ли скончался при невыясненных обстоятельствах В Сингапуре актер Уилфред Ли умер в 26 лет во сне

Москва8 сен Вести.Известный актер и блогер из Сингапура Уилфред Ли ушел из жизни во сне при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщил портал Mothership.

Актера не стало в 26-летнем возрасте. Поначалу неладное заподозрили его друзья, которые не могли до него дозвониться.

Он, как обычно, лег спать, но, к сожалению, так и не проснулся рассказали родственники Уилфреда

Прибывшие на место врачи констатировали смерть, а правоохранители назначили проведение вскрытия. Подробности произошедшего не разглашают ни родные актера, ни представители властей.

Похороны и кремация покойного состоялись 7 сентября.

Ранее стало известно о смерти китайской блогерши Инъин. Она ушла из жизни в возрасте 24 лет.