Москва8 сенВести.Известный актер и блогер из Сингапура Уилфред Ли ушел из жизни во сне при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщил портал Mothership.
Актера не стало в 26-летнем возрасте. Поначалу неладное заподозрили его друзья, которые не могли до него дозвониться.
Он, как обычно, лег спать, но, к сожалению, так и не проснулсярассказали родственники Уилфреда
Прибывшие на место врачи констатировали смерть, а правоохранители назначили проведение вскрытия. Подробности произошедшего не разглашают ни родные актера, ни представители властей.
Похороны и кремация покойного состоялись 7 сентября.
Ранее стало известно о смерти китайской блогерши Инъин. Она ушла из жизни в возрасте 24 лет.