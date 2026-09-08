Москва8 сен Вести.Известная китайская блогерша Инъин скончалась в возрасте 24 лет. Накануне смерти ее доставили в больницу с гипокалиемией – очень низким уровнем калия в крови. Об этом пишет портал Toutiao.

О смерти девушки сообщили ее родители. Они разместили сообщение в социальных сетях девушки 4 сентября, хотя блогерша ушла из жизни 17 августа. В своем последнем видео от 14 августа Инъин рассказала, что ее госпитализировали с гипокалиемией.

Девушка получила известность благодаря своему мукбанг-блогу. Она снимала на видео, как ест различные блюда, а затем публиковала это в сети. Инъин часто употребляла жирную и соленую пищу. Также на ее состояние могли негативно повлиять недосып и переутомление на работе.

Весной 2026 года в Бразилии также скончался блогер, построивший карьеру на экспериментах над своим телом. 22-летний бодибилдер Габриэль Ганли умер из-за гипертрофической кардиомиопатии – критического утолщения стенок сердечной мышцы. Блогер принимал анаболические стероиды и практиковал тяжелые силовые тренировки.