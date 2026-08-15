Звезда конкурсов красоты из Индонезии Путри Джуфича умерла в свой день рождения

26-летняя "Мисс Индонезия" скончалась в свой день рождения Звезда конкурсов красоты из Индонезии Путри Джуфича умерла в свой день рождения

Москва15 авг Вести.Путри Джуфича, 26-летняя модель из Индонезии, скончалась в свой день рождения. Об этом сообщили организаторы конкурса "Мисс Земля" в некрологе.

По предварительной информации из местных СМИ, причиной смерти Джуфичи мог стать сердечный приступ.

С глубокой скорбью организаторы конкурса "Мисс Земля" выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной нашей Путри Джуфичи – "Мисс Земля Индонезия – 2025" говорится в некрологе

Модель родилась 14 августа 2000 года в городе Манадо. Известность она получила после конкурса "Мисс Индонезия – 2025", на котором заняла второе место. После этого девушка выиграла конкурс "Мисс Земля Индонезия".

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