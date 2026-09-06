Москва6 сен Вести.43-летний британский блогер Игхо Убирибо скончался в Таиланде после неудачной операции по увеличению пениса. Об этом пишет издание Metro.

Убирибо прилетел на отдых в Таиланд с женой. Остановившись в Бангкоке, он решил пройти курс инъекций филлеров в пенис - процедуру, которая набирает популярность, несмотря на предупреждения многих врачей о серьезных осложнениях.

Сразу после вмешательства бизнесмен отправился на массаж, где начал жаловаться на боли в груди и дважды терял сознание. На машине скорой помощи его доставили в больницу, где жена сообщила медикам о ранее сделанных инъекциях. Как позже сообщил лондонский врач умершего, у Убирибо были преддиабет и подагра, а также ранее перенесенная операция на суставах, однако других серьезных заболеваний не наблюдалось.

Тайские врачи рекомендовали компьютерную томографию, однако до ее проведения пациент потерял сознание. В ходе расследования выяснилось, что у него случилась легочная эмболия - тромб, перекрывший сосуд в легких. Убирибо перевели в реанимацию, проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

Вскрытие, проведенное в Великобритании, показало наличие в легких материала, идентичного вколотому филлеру. Эксперты пришли к выводу, что именно эта процедура стала причиной смертельной эмболии.