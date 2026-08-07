Американец занялся сексом с женой и умер NYP: житель Нью-Джерси скончался от сердечного приступа после секса с супругой

Москва7 авг Вести.В американском штате Нью-Джерси 47-летний Кит Лотт скончался после секса со своей супругой Брук в их доме в городе Суидсборо. Об этом написала газета New York Post.

Кит Лотт трагически погиб после полового акта со своей женой Брук в их доме в Суидсборо говорится в статье

Лотт умер 16 мая. У мужчины прямо в постели случился сердечный приступ. На место вызвали медиков, которые по пути в больницу несколько раз запускали остановившееся сердце американца. В реанимации пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи установили, что из-за проблем с кровоснабжением у мужчины появился отек мозга. За его жизнь боролись трое суток, однако спасти Лотта не удалось.

После его смерти семья покойного столкнулась с новой проблемой. Менее чем через два часа в госпиталь прибыли представители компании по донорству NJ Sharing Network, чтобы изъять органы умершего для трансплантации. Выяснилось, что при жизни Лотт зарегистрировался как донор по водительским правам, однако в 2025 году срок их действия истек, и продлевать договоренность мужчина не стал. Тем не менее в организации заявили, что подписанный договор действует пожизненно.

Компания даже угрожала подать в суд на семью Лотта и администрацию больницы сообщается в материале

Родственникам пришлось пройти через длительное разбирательство, чтобы отстоять свои права. В итоге, после вмешательства сенатора штата, организация пообещала вернуть тело покойного семье.

Ранее суд в Китае признал несчастным случаем на производстве смерть 60-летнего охранника фабрики, сердце которого остановилось во время секса с его партнершей на рабочем месте. Суд удовлетворил иск сына покойного и назначил его семье компенсацию.