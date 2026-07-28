Mirror: американец погиб в аварии с женой, но она выгнала его из загробного мира

Американец рассказал, как погибшая жена выгнала его из загробного мира Mirror: американец погиб в аварии с женой, но она выгнала его из загробного мира

Москва28 июл Вести.Американец Джеффри Олсен поделился своей историей о клинической смерти, которую он пережил в 1997 году в результате автокатастрофы. В той аварии погибли его жена Тамара и их 14-месячный сын, сообщает Mirror.

По словам мужчины, в момент трагедии его душа покинула тело. Однако погибшая супруга не дала ему уйти дальше, буквально вытолкнув обратно в мир живых.

Как вспоминает Олсен, в момент ДТП он потерял управление машиной, автомобиль несколько раз перевернулся. Мужчина услышал плач старшего ребенка, однако осознал, что супруга и младший сын погибли. Сам американец получил тяжелые травмы, ему ампутировали ногу.

Он рассказал, что единственным словом, которое близко описывает его ощущения во время клинической смерти, было "дома", поскольку все это показалось ему очень знакомым. Американец утверждал, что его душа поднялась над телом, и он очутился в прекрасном, величественном месте, где его встретила жена.

Мужчина вспоминал, что она была очень живой, красивой и без следов травм, но при этом вела себя категорично. Она сказала ему, что он не может остаться и должен вернуться.

Врач и медсестра, которые боролись за жизнь Олсена, позже рассказали, что видели дух Тамары в операционной, где она благодарила медиков за попытки спасти ее мужа.