Москва21 июлВести.Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный как Do4a, скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом агентству ТАСС сообщила его жена Анна Иванова.
Иванов ушел из жизни 20 июля на 38 году жизни.
Как рассказала его супруга, первый инфаркт у Иванова случился в 2017 году, а всего их было три. Со временем работа сердца только ухудшалась - врачи поставили стенты и кардиостимулятор, но это давало лишь временный эффект.
У мужа была диагностирована острая сердечная недостаточностьцитирует Анну Иванову агентство ТАСС
В последнее время блогер проходил обследование в надежде на трансплантацию сердца, однако дождаться операции не смог.
Проститься с ним можно будет в Санкт-Петербурге 22 июля.