Do4a умер от острой сердечной недостаточности, он готовился к пересадке сердца

Жена Вадима Иванова: блогер готовился к пересадке сердца, но не успел Do4a умер от острой сердечной недостаточности, он готовился к пересадке сердца

Москва21 июл Вести.Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный как Do4a, скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом агентству ТАСС сообщила его жена Анна Иванова.

Иванов ушел из жизни 20 июля на 38 году жизни.

Как рассказала его супруга, первый инфаркт у Иванова случился в 2017 году, а всего их было три. Со временем работа сердца только ухудшалась - врачи поставили стенты и кардиостимулятор, но это давало лишь временный эффект.

У мужа была диагностирована острая сердечная недостаточность цитирует Анну Иванову агентство ТАСС

В последнее время блогер проходил обследование в надежде на трансплантацию сердца, однако дождаться операции не смог.

Проститься с ним можно будет в Санкт-Петербурге 22 июля.