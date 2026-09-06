Блогер умер после увеличения полового органа и был похоронен в золотом гробу Блогер Убирибо умер после процедуры по увеличению полового органа в Таиланде

Москва6 сен Вести.Британский блогер и бизнесмен нигерийского происхождения Иго "Tiny" Убирибо умер после процедуры по увеличению полового члена в Таиланде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По его данным, трагедия произошла еще в марте, когда 43-летний мужчина находился в Таиланде на отдыхе с женой Даниэль Симбой Аллен. Во время отдыха он решил сделать в местной клинике процедуру по увеличению полового органа. Как сказано в материале, мужчине вкололи в половой орган 40 миллилитров гиалуроновой кислоты и лидокаина. После этого жена начала делать ему массаж, но он дважды потерял сознание.

Убирибо доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. Блогера поместили в отделение неотложной помощи, ему собирались сделать томографию, но потерял сознание еще до процедуры.

Врачи пришли к выводу, что у него тромбоэмболия легочной артерии – так называется закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза.

Несмотря на попытки медиков реанимировать его, он скончался рано утром 6 марта после более чем 100 минут сердечно-легочной реанимации сказано в материале

Во время разбирательств во поводу произошедшего в Лондоне лечащий врач мужчины сообщил, что Убирибо перенес операцию на суставах, также у него были преддиабет и подагра.

Блогер был похоронен в Кенсингтоне (Лондон) в мае. Его поместили в золотой гроб за 58 млн рублей. На похоронах присутствовал, в частности, нигерийско-американский певец Davido.

Золотой гроб умершего блогера Иго "Tiny" Убирибо. Фото: Соцсети

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Иго "Tiny" Убирибо – блогер, у которого более 180 тысяч подписчиков в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская). Он проживал вместе с женой в Лос-Анджелесе в доме более чем за 95 млн рублей. Также у него была квартира в Лондоне за 51 млн рублей. Супруги поженились в 2022 году в Зимбабве, роскошная церемония освещалась в местной прессе.