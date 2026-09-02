Москва2 сен Вести.Абхазский блогер Даур Буава, обнаруженный мертвым в тбилисской квартире на прошлой неделе, был похоронен 2 сентября. Церемония прошла на Мухатгвердском кладбище в грузинской столице.

Уроженец абхазского села Ткуарчал, Буава в 2022 году был обвинен на родине в государственной измене и уехал в Грузию. 28 августа его тело было обнаружено в тбилисской квартире. 31 августа суд арестовал гражданку Украины Валерию Кирлюк - ее задержали по делу о гибели блогера.

Следователи считают, что она употребляла наркотики вместе с ним, а потом, увидев, что Буаве стало плохо, покинула квартиру, никому не сообщив о его состоянии. Впоследствии по тому же делу были арестованы еще два человека.