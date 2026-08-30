Москва30 авг Вести.Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданке Украины В.К​​​., задержанной по подозрению в оставлении в опасности погибшего абхазского блогера Даура Буавы. Об этом сообщила прокуратура республики.

Уроженец абхазского города Ткуарчал переехал в Грузию в 2022 году после того, как на родине ему предъявили обвинения по делу о государственной измене. В пятницу его тело нашли в квартире в Тбилиси. На следующий день стало известно о задержании гражданки иностранного государства по делу о смерти блогера.

Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданке Украины В.К., задержанной по делу об оставлении Даура Буавы в опасном состоянии говорится в заявлении

Ночью 23 августа в квартиру к Буаве пришла его знакомая, у которой при себе находился метадон. По версии следствия, они совместно употребили наркотическое средство. Согласно показаниям задержанной, после употребления наркотика Буава говорил, что принятого вещества ему недостаточно и он хотел употребить еще. Позже украинка сама почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Отмечается, что обвиняемая пришла в себя только во вторник утром. Она обнаружила блогера в тяжелом состоянии: он тяжело дышал, но не приходил в сознание. Украинка испугалась и покинула квартиру, оставив блогера без помощи и никому не сообщив о его состоянии.

Кроме того, по этому делу задержаны еще два человека, у которых при обысках были обнаружены наркотики. По данным прокуратуры, один из них передал вещество В.К., которая впоследствии употребила его вместе с Буавой.