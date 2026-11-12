Москва12 ноя Вести.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) начала расследование обстоятельств гибели жительницы Рязани после липосакции. Об этом сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.

Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области выясняет обстоятельства произошедшей трагедии сказала представитель Росздравнадзора

Ранее сообщалось, что в Рязани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Согласно данным Следственного комитета, операцию проводила подозреваемая без высшего образования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии. Погибла 41-летняя местная жительница.