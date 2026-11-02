Москва2 нояВести.Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти малолетней девочки в Рязанской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
Информация о том, что девятилетняя жительница Рязани погибла от удара током после того, как схватилась за провод на улице во время прогулки, появилась в СМИ. Следственные органы СК РФ по региону расследуют уголовное дело по статье о халатности.
По словам матери погибшего ребенка, виновник трагедии до настоящего времени не привлечен к ответственностиговорится в сообщении
Подготовить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах поручено руководителю СУ СК России по Рязанской области Васильеву О.А.