Глава СК ожидает доклад по делу о гибели ребенка от удара током в Рязани

Бастрыкин поручил доложить по делу о смерти ребенка от удара током в Рязани Глава СК ожидает доклад по делу о гибели ребенка от удара током в Рязани

Москва2 ноя Вести.Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти малолетней девочки в Рязанской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Информация о том, что девятилетняя жительница Рязани погибла от удара током после того, как схватилась за провод на улице во время прогулки, появилась в СМИ. Следственные органы СК РФ по региону расследуют уголовное дело по статье о халатности.

По словам матери погибшего ребенка, виновник трагедии до настоящего времени не привлечен к ответственности говорится в сообщении

Подготовить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах поручено руководителю СУ СК России по Рязанской области Васильеву О.А.