В Стамбуле на фестивале электронной музыки погибли два человека

На музыкальном фестивале в Стамбуле погибли два человека В Стамбуле на фестивале электронной музыки погибли два человека

Москва18 окт Вести.В Конгресс-центре Стамбула в районе Шишли во время музыкального мероприятия Unreal x Jeton погибли два посетителя, сообщает турецкий телеканал NTV.

В материале поясняется, что на концерте с участием четырех диджеев присутствовали около пяти тысяч посетителей. В ночь на воскресенье троим зрителям стало плохо, после чего их экстренно доставили в медицинские учреждения. Несмотря на усилия врачей, двое молодых людей скончались.

Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С. говорится в материале

Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

Сотрудники правоохранительных органов и медслужбы рассматривают версию об отравлении спиртными напитками и запрещенными психоактивными веществами. Ведется расследование.

Ранее СМИ сообщали, что нетрезвые зрительницы прервали концерт Валерия Меладзе в Стамбуле.