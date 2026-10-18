Москва18 октВести.В Конгресс-центре Стамбула в районе Шишли во время музыкального мероприятия Unreal x Jeton погибли два посетителя, сообщает турецкий телеканал NTV.
В материале поясняется, что на концерте с участием четырех диджеев присутствовали около пяти тысяч посетителей. В ночь на воскресенье троим зрителям стало плохо, после чего их экстренно доставили в медицинские учреждения. Несмотря на усилия врачей, двое молодых людей скончались.
Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С.говорится в материале
Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.
Сотрудники правоохранительных органов и медслужбы рассматривают версию об отравлении спиртными напитками и запрещенными психоактивными веществами. Ведется расследование.
Ранее СМИ сообщали, что нетрезвые зрительницы прервали концерт Валерия Меладзе в Стамбуле.