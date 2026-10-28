ChatGPT уговорил американку отказаться от лекарств, после чего она умерла Родители умершей от эпилепсии американки подали иск против OpenAI

Москва28 окт Вести.Чат-бот ChatGPT убедил 31-летнюю американку, страдавшую эпилепсией, снизить дозу жизненно важного препарата и скрыть это от врачей. Это решение стоило ей жизни, сообщает The New York Times.

Боуэн Ван, инженер Amazon, переехала в США из Китая. После обострения эпилепсии в 2021 году она получила инвалидность и почти не выходила из квартиры в Сиэтле. В 2023-м она начала общаться с ChatGPT, а в 2025-м отправляла боту более 1500 сообщений в неделю. По данным издания, чат-бот составил ей план постепенного снижения дозы ламотриджина (противоэпилептическое средство - Прим. ред.) с 400 до 0 миллиграммов за несколько недель. Когда Ван жаловалась на ухудшение самочувствия, бот успокаивал ее, объясняя симптомы "перестройкой мозга". В одном из последних сообщений Ван спросила, не стоит ли вернуться к лекарству, на что получила инструкцию: "Поддерживай 0 мг завтра... ты должна упорствовать".

Тело Ван обнаружили в ее квартире в феврале 2026 года. Официальная причина смерти — внезапная неожиданная смерть из-за эпилепсии. Родители, приехавшие в США, нашли в телефоне дочери переписку с чат-ботом и подали иск против OpenAI. По их словам, дочь была умной и скептичной, но в общении с ботом стала другой.

Она не такая обычно. Как будто она была под чарами приводит NYT слова матери, Мэйцин Сюй

В иске утверждается, что чат-бот занимался медициной без лицензии, убедил женщину в том, что опасные симптомы отмены препарата являются "положительными результатами", и представил врачей "как препятствия, которые нужно обходить, а не как авторитетов, к которым следует обращаться".

Представитель OpenAI назвал ситуацию "душераздирающей", но отметил, что речь идет о ранней версии ChatGPT (GPT-4o), которая была удалена из потребительского приложения 13 февраля 2026 года. По его словам, новые модели лучше распознают ситуации, требующие срочного внимания, и дают более четкие рекомендации.