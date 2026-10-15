Иск к OpenAI: восемь американских штатов указали на вред ChatGPT для детей Восемь штатов США из-за ChatGPT обвинили OpenAI в причинении вреда детям

Москва15 окт Вести.Генеральные прокуроры восьми штатов США подали судебные иски к OpenAI — компании-разработчику ChatGPT, обвинив ее в нанесении вреда детям, сообщил телеканал NBC News.

Разбирательства инициированы в Айдахо, Айове, Аризоне, Арканзасе, Западной Виргинии, Канзасе, Монтане и Небраске.

По утверждению истцов, созданный OpenAI чат-бот ChatGPT причинял ущерб несовершеннолетним, проживающим в названных штатах.

Они в OpenAI очень быстро совершенствовали ChatGPT, хотя знали, что вредят детям, лгут родителям и нарушают наше законодательство заявила генпрокурор Айовы Бренна Берд на пресс-конференции, где также присутствовали ее коллеги из Канзаса, Небраски и Западной Вирджинии

Берд добавила, что в сложившейся ситуации власти штатов намерены действовать "единым фронтом против компаний, которые зарабатывают деньги на причинении вреда детям и нарушении законов". По ее словам, ChatGPT может склонять пользователей к самоубийству, выдавать опасные медицинские рекомендации, способные вызвать передозировку, а также содействовать в причинении вреда другим людям.

Генпрокурор Канзаса Крис Кобак, в свою очередь, пояснил, что жалобы на OpenAI поданы на основании законов о защите прав потребителей, действующих в каждом из штатов.

Ссылаясь на заявления истцов, он добавил: "чрезмерно уступчивая" модель поведения ChatGPT заставляла людей доверять чат-боту и полагаться на него, что особенно опасно для таких уязвимых пользователей, как дети.

В июне 2026 года газета The Wall Street Journal также сообщила, что генпрокуроры сразу нескольких штатов США инициировали расследование в отношении OpenAI.