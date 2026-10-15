Москва15 октВести.Генеральные прокуроры восьми штатов США подали судебные иски к OpenAI — компании-разработчику ChatGPT, обвинив ее в нанесении вреда детям, сообщил телеканал NBC News.
Разбирательства инициированы в Айдахо, Айове, Аризоне, Арканзасе, Западной Виргинии, Канзасе, Монтане и Небраске.
По утверждению истцов, созданный OpenAI чат-бот ChatGPT причинял ущерб несовершеннолетним, проживающим в названных штатах.
Они в OpenAI очень быстро совершенствовали ChatGPT, хотя знали, что вредят детям, лгут родителям и нарушают наше законодательствозаявила генпрокурор Айовы Бренна Берд на пресс-конференции, где также присутствовали ее коллеги из Канзаса, Небраски и Западной Вирджинии
Берд добавила, что в сложившейся ситуации власти штатов намерены действовать "единым фронтом против компаний, которые зарабатывают деньги на причинении вреда детям и нарушении законов". По ее словам, ChatGPT может склонять пользователей к самоубийству, выдавать опасные медицинские рекомендации, способные вызвать передозировку, а также содействовать в причинении вреда другим людям.
Генпрокурор Канзаса Крис Кобак, в свою очередь, пояснил, что жалобы на OpenAI поданы на основании законов о защите прав потребителей, действующих в каждом из штатов.
Ссылаясь на заявления истцов, он добавил: "чрезмерно уступчивая" модель поведения ChatGPT заставляла людей доверять чат-боту и полагаться на него, что особенно опасно для таких уязвимых пользователей, как дети.
В июне 2026 года газета The Wall Street Journal также сообщила, что генпрокуроры сразу нескольких штатов США инициировали расследование в отношении OpenAI.