Москва7 октВести.В Соединенных Штатах арестовали 68-летнюю пенсионерку, которая в нетрезвом состоянии ездила по кругу перед зданием суда. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник в штате Индиана. На видео с камер наблюдения запечатлено, как легковой автомобиль устраивает дрифт на газоне перед зданием суда.
В американском городе Грин-Бей (штат Висконсин) ранее водитель направил машину в группу людей. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Выяснилось, что мужчина находился под воздействием алкоголя.