Пенсионерку в США арестовали за пьяный дрифт на лужайке перед зданием суда

В США пенсионерка устроила пьяный дрифт напротив суда Пенсионерку в США арестовали за пьяный дрифт на лужайке перед зданием суда

Москва7 окт Вести.В Соединенных Штатах арестовали 68-летнюю пенсионерку, которая в нетрезвом состоянии ездила по кругу перед зданием суда. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник в штате Индиана. На видео с камер наблюдения запечатлено, как легковой автомобиль устраивает дрифт на газоне перед зданием суда.

В американском городе Грин-Бей (штат Висконсин) ранее водитель направил машину в группу людей. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Выяснилось, что мужчина находился под воздействием алкоголя.