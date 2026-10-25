Жительница Амурской области дважды за три дня села в состоянии опьянения за руль Суд Приамурья назначил многодетной матери обязательные работы за нетрезвую езду

Москва25 окт Вести.Суд рассмотрел уголовное дело жительницы Амурской области, управлявшей автомобилем в состоянии опьянения и приговорил ее к обязательным работам и лишению прав, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В марте 2026 года женщину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде без прав. Несмотря на это, в апреле 2026 года она снова села выпила алкоголь в гостях, а затем села за руль автомобиля. Через несколько дней история повторилась. В обоих случаях женщина согласилась с показаниями прибора и отказалась от медицинского освидетельствования.

Суд учел смягчающие обстоятельства: на ее иждивении находятся 6 детей, нет судимостей. Женщине назначено 350 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года и 10 месяцев говорится в сообщении

Оба автомобиля, которые использовались при совершении преступлений, были конфискованы.