В Уфе установили автоледи, устроившую дрифт на площадке Конгресс-холла

В Уфе 22-летняя водитель легковушки устроила дрифт на площадке Конгресс-холла В Уфе установили автоледи, устроившую дрифт на площадке Конгресс-холла

Москва16 ноя Вести.Правоохранители установили личность водителя, устроившего дрифт на площадке Конгресс-холла в Уфе. Выяснилось, что за рулем легковушки была 22-летняя местная жительница. Ее привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает главный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов.

О нарушительнице стало известно благодаря ролику, опубликованному в местных сообществах в социальных сетях.

Обнаружено видео, на котором водитель, управляя автомашиной Лада-2115, на площадке Конгресс-холла устроил "дрифт"... В кратчайший срок сотрудниками Госавтоинспекции Уфы водитель был установлен и привлечен к ответственности. За рулем оказалась 22-летняя уфимка написал Севастьянов в мессенджере МАХ

В отношении автоледи составили протокол о нарушении правил расположения машины на проезжей части.