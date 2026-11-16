Москва16 нояВести.Правоохранители установили личность водителя, устроившего дрифт на площадке Конгресс-холла в Уфе. Выяснилось, что за рулем легковушки была 22-летняя местная жительница. Ее привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает главный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов.
О нарушительнице стало известно благодаря ролику, опубликованному в местных сообществах в социальных сетях.
Обнаружено видео, на котором водитель, управляя автомашиной Лада-2115, на площадке Конгресс-холла устроил "дрифт"... В кратчайший срок сотрудниками Госавтоинспекции Уфы водитель был установлен и привлечен к ответственности. За рулем оказалась 22-летняя уфимканаписал Севастьянов в мессенджере МАХ
В отношении автоледи составили протокол о нарушении правил расположения машины на проезжей части.