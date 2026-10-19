Свыше 57 тысяч военнослужащих участвуют в американо японских учениях Keen Sword

К совместным учениям США и Японии привлекли более 57 тысяч военных Свыше 57 тысяч военнослужащих участвуют в американо японских учениях Keen Sword

Москва19 окт Вести.В Японии стартовали масштабные американо-японские учения Keen Sword, в которых участвуют свыше 57 тысяч военнослужащих, передает агентство Kyodo.

Уточняется, что маневры продлятся до 29 октября и пройдут в районах от зоны Тайваня до самого северного японского острова Хоккайдо.

С японской стороны в учениях примут участие 45 тысяч военнослужащих, с американской — порядка 12 тысяч. В маневрах будут задействованы до 300 самолетов, корабли и значительное количество наземной техники.

Кроме того, планируется участие подразделений из еще семи стран, среди которых Австралия, Германия и Франция.

Впервые будут показаны новые японские мобильные ракеты наземного базирования "Тип-25" с дальностью около 1000 километров. Стороны отработают совместные действия по наведению и использованию таких ракет, но фактических пусков не планируется.

Американские вооруженные силы впервые развернут на японском острове Йонагуни новейшие беспилотные мобильные ракетные комплексы NMESIS и мобильные установки MADIS, предназначенные для борьбы с дронами и другими низколетящими целями.

На Хоккайдо и северо-востоке острова Хонсю пройдут тренировки по отражению ударов баллистических ракет и авианалетов. В разных регионах Японии пройдут парашютные и морские десанты, а также отработка взаимодействия при эвакуации раненых.

Учения Keen Sword проводятся раз в два года, чередуясь с американо-японскими командно-штабными учениями Keen Edge.

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