Москва22 сен Вести.На предприятии Pantex в Техасе начался заключительный этап сборки термоядерных авиабомб B61-13. Об этом сообщает Национальное управление США по ядерной безопасности.

Вооружение создается специально под стратегическую боевую авиацию Штатов.

Мощность каждого боеприпаса будет варьироваться от 10 до 360 килотонн.

В настоящее время на предприятиях производится объединение основных компонентов, после чего боеголовки поступят на вооружение Пентагона.

Ранее сообщалось, что ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках секретной миссии USSF-259 в интересах Космических сил США.