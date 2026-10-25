США готовят военные базы в стране к 90 дням автономной работы в условиях войны США готовят военные базы в стране к 90 дням автономной работы на случай войны

Москва25 окт Вести.Пентагон прорабатывает сценарий, при котором военные базы на территории США смогут сохранять боеспособность не менее 90 дней без внешней поддержки и в условиях масштабного конфликта.

Согласно программе Пентагона FORTRESS America, каждый крупный военный объект на континентальной части США должен будет в течение 90 дней способен работать без внешнего доступа к электроэнергии, воде, топливу и связи, сообщает телеканал Fox News.

Мы не хотим зависеть от обычной гражданской муниципальной инфраструктуры в вопросе национальной обороны. Мы просто не можем так. Это недопустимый риск… Я осознал, что наша позиция по защите страны во многом опиралась на устаревшее предположение, что нас защитят два океана пояснил телеканалу помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл

По данным Fox News, Пентагон обеспокоен уязвимостью армии США из‑за зависимости от гражданских электросетей. В рамках проекта FORTRESS America военные объекты планируют оснастить переносными ядерными реакторами, аккумуляторными системами и микросетями, что позволит им работать автономно, отключившись от общей энергосистемы. Кроме того, Пентагон намерен сформировать стратегические запасы топлива, боеприпасов, запчастей, медикаментов и критически важных минералов на случай сбоев в международных поставках.

Следующий конфликт, вероятно, будет вестись на нескольких фронтах. Посмотрите на геополитику, лежащую в основе любой крупной войны. Когда это случится, мировые цепочки поставок будут нарушены отметил Парнелл

По словам помощник шефа Пентагона, программа FORTRESS America представляет собой "страховку" для страны, которая гарантирует, что действия ВС США не окажутся под угрозой, даже если масштабная война повредит важную инфраструктуру и подорвет цепочки поставок.

Ранее стало известно, что предприниматели из США Палмер Лаки и Бен Ламм представили стартап Warhound, который займется клонированием и генетической модификацией служебных собак для военных и других силовых структур. По информации издания The Financial Times, компания уже привлекла 200 миллионов долларов инвестиций при оценке в 1,2 миллиарда долларов.