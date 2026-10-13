Москва13 окт Вести.В 2025–2026 годах наблюдается масштабная мобилизация американского оборонно‑промышленного комплекса (ОПК) для наращивания производства ракетного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".

Фактически на отрезке 2025–2026 годов разворачивается крупнейшая мобилизация американского оборонно-промышленного комплекса в сфере ракетного вооружения отмечается в докладе

В рамках программ FAMM (для ВВС) и LCCM (для Сухопутных войск) США формируют арсенал недорогих крылатых ракет большой дальности. Оба проекта, рассчитанные на разные виды войск, используют общую технологическую основу. Согласно докладу, такая унификация позволяет заметно удешевить производство, ускорить выпуск изделий и обеспечить их крупносерийное изготовление.

Кроме того, по двум оружейным программам Пентагон планирует закупить более 38 тысяч крылатых ракет большой дальности в течение ближайших пяти лет.

Закрывать потребности оборонного ведомства США будут оборонный стартап Anduril Industries, инженерные компании CoAspire и Zone 5 Technologies, а также крупный оборонный подрядчик Пентагона Leidos.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что американские военные учения Project Convergence в Калифорнии доказали, что у вооруженных сил США остаются проблемы с внедрением на практике искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотников (БПЛА) в войска.