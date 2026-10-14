ВВС США запросили более полумиллиарда долларов на дальнобойные ракеты ВВС США требуют от властей свыше полумиллиарда долларов на новое семейство ракет

Москва14 окт Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) США запросили на 2027 финансовый год у Конгресса свыше $500 млн на разработку нового семейства дальнобойных крылатых ракет, их планируется применять для истощения запасов средств противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника, свидетельствуют бюджетные документы, с которыми ознакомилась ИС "Вести".

Новая американская программа носит название Family of Affordable Mass Missiles (FAMM, "Семейство доступных массовых ракет"). В общей сумме на нее запрошено $576,2 млн – из них $525,2 млн пройдут через обычный ежегодный бюджет, а $51 млн заложены отдельным законом о расходах. ВВС описывают разработку как более дешевую альтернативу сложным и дорогостоящим боеприпасам, способную позволить наносить массированные удары с большой дистанции и вынуждать противника расходовать запасы средств ПВО.

Согласно документам, первый вариант ракеты должен получить дальность не менее 926 километров, а также возможность обмена данными с другими ракетами в полете. ВВС намерены применять оружие большими группами против медленно движущихся морских целей. На первом этапе ракеты предполагается запускать с военно-транспортных самолетов C-130 и C-17, а в дальнейшем – размещать на истребителях и бомбардировщиках, а также запускать с земли, надводных платформ и кораблей.

В последующие годы финансирование программы планируют наращивать. В 2028 финансовом году расходы могут составить $724,8 млн, а в 2029-м они превысят $1 млрд. Этапы разработки, испытаний и интеграции рассчитаны как минимум до конца 2031 финансового года, следует из материалов.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing контракт на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для Военно-морских сил страны на сумму свыше $20 млрд.