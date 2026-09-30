Пентагон заказал Boeing разработку F/A-XX за $20 млрд Пентагон выделил Boeing $20 млрд на истребитель F/A-XX

Москва30 сен Вести.Министерство обороны США решило заключить с корпорацией Boeing контракт на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для Военно-морских сил страны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, стоимость контракта превысит 20 млрд долларов. Он предусматривает создание нескольких опытных образцов самолета, которые будут использоваться для испытаний. В США рассчитывают, что в перспективе F/A-XX заменит палубные самолеты F/A-18E Super Hornet, F/A-18F Super Hornet и EA-18G Growler. По оценкам экспертов, общая стоимость программы в дальнейшем может достигнуть сотен миллиардов долларов.

Заместитель министра обороны США Майкл Даффи считает, что использование F/A-XX позволит американским военным получить значительное боевое преимущество. Помимо Boeing, на этот контракт претендовала корпорация Northrop Grumman.

Ранее, в 2025 году, Пентагон также выбрал Boeing для разработки истребителя шестого поколения F-47, предназначенного для Военно-воздушных сил США.