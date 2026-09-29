Москва29 сен Вести.Вооруженные силы Германии (Бундесвер) заключат контракт с концерном Airbus на поставку еще 16 военно-транспортных самолетов A400M. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на предприятие компании в Бремене, передает агентство DPA.

Глава военного ведомства не стал называть точную сумму сделки, однако охарактеризовал ее как многомиллиардную инвестицию. Закупку еще должен утвердить немецкий парламент — Бундестаг.

В настоящее время на вооружении Бундесвера уже стоят 53 самолета A400M, способных перевозить до 37 тонн грузов на расстояние до 6,3 тысячи километров.