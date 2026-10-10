WSJ: учения ВС США в Калифорнии показали проблемы с внедрением ИИ и БПЛА

У армии США есть проблемы с внедрением ИИ и беспилотников, пишут СМИ WSJ: учения ВС США в Калифорнии показали проблемы с внедрением ИИ и БПЛА

Москва10 окт Вести.Американские военные учения Project Convergence в Калифорнии показали, что у вооруженных сил США остаются проблемы с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотников (БПЛА) в войска, заявила газета The Wall Street Journal.

Учения Project Convergence прошли в пустыне Мохаве в конце июля и продлились 10 дней. По задумке, они должны были продемонстрировать успехи армии США во внедрении ИИ и БПЛА в подразделения. Но на практике с использованием новых технологий возникли трудности.

Недавно закупленные дроны и разрабатываемые системы связи работали не так, как задумано. Солдаты запускали дроны в ограниченные промежутки времени и на половину максимального времени полета, чтобы сберечь заряд и не потерять аппараты без полной автономности и без какой-либо поддержки ИИ говорится в публикации

Бывший заместитель помощника министра войны США Джонатан Рю, комментируя результаты учений, высказал мнение, что текущие бюрократические процедуры мешают Пентагону эффективно модернизировать войска.

Технологии развиваются так быстро, что бюрократия американских вооруженных сил не успевает за ними констатировал Рю

Ранее WSJ рассказала о провале американских танкистов на учениях в Германии. На мероприятии бронетанковая бригада США была успешно уничтожена с помощью беспилотников подразделением, в которое входили военнослужащие ВСУ. Журналисты назвали этот случай свидетельством трудностей армии США в адаптации к современной войне.