Москва27 ноя Вести.Рост строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в США обостряет дефицит ресурсов и мощностей в оборонном и аэрокосмическом секторе страны, сообщила газета Financial Times.

По информации газеты, этот сектор уже работает на пределе.

Масштабное строительство дата-центров буквально вытягивает все ресурсы исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности США (Aerospace Industries Association, AIA) Эрик Фэннинг

Технологические компании, по его словам, обладают "бездонными финансовыми ресурсами". Это только усугубляет положение отрасли, которая из-за роста объемов авиаперевозок и увеличения военных расходов уже работает в условиях повышенной нагрузки.

Как пояснил Фэннинг, несмотря на выручку, которая в 2025 году приближалась к одному триллиону долларов, американский аэрокосмический и оборонный сектор из-за небольших объемов производства обладает ограниченной покупательной способностью.

Усугубляет ситуацию нехватка квалифицированных кадров, а также рост цен, который обострился на фоне постковидного кризиса и большого спроса от крупнейших облачных провайдеров.

Крупнейшие оборонные предприятия США, как следует из материала газеты, с трудом справляются с требованиями Пентагона нарастить производство боеприпасов.

Так, у авиастроительной корпорации Boeing накопился рекордный портфель невыполненных заказов - свыше 6,3 тысячи гражданских самолетов.

В начале ноября The Atlantic сообщал, что инвестиционный бум в строительстве дата-центров, предназначенных для развития ИИ, может приводить к тому, что деньги уходят из других сфер экономики, в том числе из жилищного строительства и промышленности. По данным издания, технологический бум также повышает стоимость строительных кредитов для компаний, которые не относятся к технологическому сектору, и способствует удорожанию рабочей силы, материалов и земли.