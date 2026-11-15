СМИ раскрыли потери производителей инфраструктуры для ИИ FT оценила потери производителей инфраструктуры для ИИ в $4,2 трлн

Москва15 ноя Вести.Потери компаний из промышленного, энергетического и горнодобывающего секторов с июня оцениваются в 4,2 трлн долларов на фоне ослабления интереса инвесторов к инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Авторы материала имеют в виду в том числе поставщиков оборудования для дата-центров - газовых генераторов, систем охлаждения и оптоволоконных сетей. В материале сказано, что за прошлый год эти компании прибавили 9,4 трлн долларов капитализации на фоне всплеска популярности искусственного интеллекта, однако снижение рыночной стоимости этих компаний стерло почти половину предыдущего прироста.

Издание связывает снижение стоимости акций с опасениями инвесторов по поводу масштабов вложений в связанную с ИИ инфраструктуру и способности дата-центров оправдать растущие расходы.

Ранее автор канала "Графономика" Евгений Огородников объяснил ИС "Вести" недовольство американцев дата-центрами.