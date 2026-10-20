ВВС США запросили у Конгресса $806 млн на новую гиперзвуковую ракету ВВС США требуют выделить $806 млн на испытания новой гиперзвуковой ракеты

Москва20 окт Вести.Американские ВВС просят Конгресс выделить в 2027 финансовом году $806 млн на испытания и подготовку к серийному производству новой гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие бюджетные документы.

Почти треть этой суммы ($273 млн) планируется потратить на инвестиции в предприятия и поставщиков, которые будут выпускать ракету, чтобы обеспечить быстрое масштабирование производства после запуска в серию.

$412 млн получит корпорация Raytheon, которая занимается разработкой HACM: больше половины ($263,3 млн) этих средств будут направлены на приобретение деталей и компонентов для ракеты, оставшиеся $150 млн пойдут на финансирование дальнейшего развития проекта по отдельному контракту, содержание которого засекречено.

Порядка $89 млн требуется на испытания ракеты, а инженерное сопровождение и управление программой оценивается примерно в $32,6 млн.

Работа над созданием HACM началась в 2022 году, а ввод ракеты в эксплуатацию намечен на 2027 финансовый год. Общая стоимость проекта до 2031 финансового года составит около $3,12 млрд.

Ранее стало известно, что ВВС США запросили у Конгресса более полумиллиарда долларов на новые дальнобойные крылатые ракеты.