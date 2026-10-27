США купят гиперзвуковые ракеты на $694 млн США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет на $694 млн

Москва27 окт Вести.ВВС США и компания Lockheed Martin заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет класса "воздух - земля" AGM-183A (ARRW). Его стоимость составляет 694 миллиона долларов, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление ВВС США.

Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 694 миллиона долларов на производство гиперзвуковой ракеты класса "воздух-земля" говорится в публикации

Авторы статьи уточнили, что сделка была заключена еще 29 сентября. Соглашение, как ожидается, продвинет программу этих ракет с этапа создания прототипа и тестирования до производства и поставок в войска. Точное количество ракет и сроки поставок не раскрываются.

Основным носителем ракеты, предположительно, станет стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. С этой же целью планируется протестировать бомбардировщик B-1B Lancer.