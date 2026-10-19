США на фоне истощения арсеналов тайно закупили ракет PrSM почти на $550 млн

США втайне потратили почти $550 млн на закупку ракет PrSM США на фоне истощения арсеналов тайно закупили ракет PrSM почти на $550 млн

Москва19 окт Вести.Американские сухопутные войска на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Ираном приобрели ракеты повышенной дальности PrSM в базовой модификации на сумму около 550 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В августе 2026 года СМИ сообщали, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Соединенные Штаты практически полностью израсходовали запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS. Точное количество выпущенных ракет не раскрывалось.

Согласно документам, которые изучило агентство, в марте американская армия заказала партию PrSM в базовой версии. С учетом последующих корректировок контракта объем финансирования достиг почти 539 миллионов долларов. Еще около 9,8 миллиона долларов в 2026 году добавили к ранее заключенным соглашениям на предыдущие партии этих же ракет, говорится в статье.

При этом ни новый заказ на поставку, ни последующее увеличение расходов не были отражены отдельным пунктом в ежедневной сводке Пентагона о крупных контрактах. Закупки шли через действующий многолетний контракт с корпорацией Lockheed Martin, в рамках которого военные оформляли отдельные заказы и изменения к ним. Поскольку производственный цикл PrSM занимает около трех лет, поставки ракет из новой серийной партии начнутся только в конце 2028 года.

На 2027 финансовый год армия США дополнительно запросила около 1,92 миллиарда долларов для закупки 1134 ракет PrSM. В общей сложности США планируют приобрести 3 986 ракет базовой версии.

В сентябре Пентагон объявил о подписании с Lockheed Martin контракта на 1,2 миллиарда долларов на ракеты PrSM второго поколения, предназначенные для поражения движущихся морских целей.

14 октября ИС "Вести" узнала, что американские военно-воздушные силы запросили у Конгресса свыше 500 миллионов долларов на разработку нового семейства дальнобойных крылатых ракет. Проект получил название Family of Affordable Mass Missiles (FAMM, "Семейство доступных массовых ракет").