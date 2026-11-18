Армия США использовала просроченные боеприпасы в ходе конфликта с Ираном Хунг Као: военные США использовали просроченные боеприпасы в конфликте с Ираном

Москва18 ноя Вести.Американские военные в ходе операции против Ирана использовали боеприпасы с истекшим сроком годности после их повторной сертификации. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

Значительная часть боеприпасов, которые мы применили в ходе операции Epic Fury - на самом деле нам удалось их перекодировать​​​. Они имели коды "Эхо" и "Фокстрот", что означает истечение срока их годности отметил Као

Он объяснил это тем, что списанные снаряды похожи на черствый хлеб, которому можно вернуть свежесть, если сбрызнуть водой и поставить в микроволновку.

Я вырос в бедной семье. Знаете, хлеб - такие вещи, как хлеб, - не портятся. Достаточно сбрызнуть его водой и поставить в микроволновку на 15 секунд, и он снова готов к употреблению. Так же и с частью этих боеприпасов: мы провели их перекодировку и смогли отстрелять просроченные снаряды пояснил исполняющий обязанности главы ВМС

По мнению Као, в условиях дефицита мощностей по производству твердотопливных ракетных двигателей Пентагон будет использовать все возможные способы для поддержания боеготовности и восполнения арсенала.

В августе 2026 года СМИ сообщили, что за пять месяцев боевых действий против Тегерана Вашингтон почти полностью израсходовал запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS. Точное количество выпущенных ракет не раскрывается.

В середине октября стало известно, что что американские сухопутные войска на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Тегераном закупили ракеты повышенной дальности PrSM в базовой модификации на сумму около 550 миллионов долларов.