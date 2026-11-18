Москва18 нояВести.Американские военные в ходе операции против Ирана использовали боеприпасы с истекшим сроком годности после их повторной сертификации. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
Значительная часть боеприпасов, которые мы применили в ходе операции Epic Fury - на самом деле нам удалось их перекодировать. Они имели коды "Эхо" и "Фокстрот", что означает истечение срока их годностиотметил Као
Он объяснил это тем, что списанные снаряды похожи на черствый хлеб, которому можно вернуть свежесть, если сбрызнуть водой и поставить в микроволновку.
Я вырос в бедной семье. Знаете, хлеб - такие вещи, как хлеб, - не портятся. Достаточно сбрызнуть его водой и поставить в микроволновку на 15 секунд, и он снова готов к употреблению. Так же и с частью этих боеприпасов: мы провели их перекодировку и смогли отстрелять просроченные снарядыпояснил исполняющий обязанности главы ВМС
По мнению Као, в условиях дефицита мощностей по производству твердотопливных ракетных двигателей Пентагон будет использовать все возможные способы для поддержания боеготовности и восполнения арсенала.
В августе 2026 года СМИ сообщили, что за пять месяцев боевых действий против Тегерана Вашингтон почти полностью израсходовал запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS. Точное количество выпущенных ракет не раскрывается.
В середине октября стало известно, что что американские сухопутные войска на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Тегераном закупили ракеты повышенной дальности PrSM в базовой модификации на сумму около 550 миллионов долларов.