ВВС США запросили новую ракету для Украины Defense News: ВВС США запросили у промышленности новую ракету ERAM для Киева

Москва5 ноя Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) США обратились к оборонной промышленности с запросом о производстве и поставке Украине новых крылатых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Об этом сообщает портал Defense News.

ERAM представляет собой небольшую ракету воздушного базирования, рассчитанную на серийное производство. В ВВС США называют ее оружием нового поколения, предназначенным для нанесения высокоточных ударов по важным стационарным целям на большом расстоянии.

Потенциальным подрядчикам предложили до 19 ноября представить информацию о своих возможностях. Согласно запросу, ракета должна иметь массу около 226 кг, дальность более 463 км и скорость свыше 0,6 числа Маха. Точность поражения цели должна составлять не более 10 метров даже в условиях помех GPS. Также боеприпас должен обладать взрывным, осколочным и ограниченным проникающим действием.

Разработка ERAM ведется в рамках программы Пентагона по созданию более доступного вооружения. В 2024 году ВВС США заключили контракты с компаниями Zone 5 Technologies и CoAspire на создание прототипов ракеты. В январе 2026 года на авиабазе Эглин во Флориде провели испытание ее боевой части.

Ранее сообщалось, что США продолжают поставлять вооружения на Украину через Евросоюз.