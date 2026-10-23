В США создадут генетически модифицированных собак для военных FT: американский стартап привлек $200 млн на клонирование служебных собак

Москва23 окт Вести.Американские предприниматели Палмер Лаки и Бен Ламм представили стартап Warhound, который займется клонированием и генетической модификацией служебных собак для военных и других силовых структур. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По информации издания, компания уже привлекла 200 миллионов долларов инвестиций при оценке в 1,2 миллиарда долларов.

Наша идея — взять лучших собак, сохранить их биоматериал в биобанке и клонировать их пояснил Ламм

Он добавил, что редактирование генов позволит увеличить продолжительность жизни животных, укрепить их здоровье и сделать служебную подготовку эффективнее.

Предприниматели намерены использовать разработки биотехнологической компании Colossal Biosciences, чтобы воспроизводить собак с наиболее высокими рабочими показателями.

Технологическим оснащением собак займется оборонная компания Anduril, сооснователем которой является Лаки. Там планируют разработать бронезащиту и кибернетические устройства, которые в том числе помогут животным ориентироваться в бою.

Руководителем Warhound станет бывший морской пехотинец Дэвид Спирк, ранее занимавший должность первого директора Пентагона по данным и работавший старшим советником Palantir Technologies.