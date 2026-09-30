Москва30 сен Вести.Попытка заключить минские договоренности стала односторонним компромиссом со стороны России. Такое мнение для ИС "Вести" в беседе с Владимиром Соловьёвым высказал экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По словам политика, несмотря на колоссальную уступку со стороны России бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что минские договоренности стали частью их хитрой стратегии для подготовки Украины к вооруженному конфликту.

Теперь вот на фоне всех этих предложений по поводу: давайте сядем за стол переговоров, давайте перемирие, давайте будем искать компромиссы. Я хочу спросить, на какой по счету компромисс должна пойти еще Россия?.. Что такое Минские договоренности были? Это же был компромисс со стороны России. Фактически односторонний компромисс. Когда, говорят, кто хотел войны, а кто не хотел войны. Если одна из сторон - Россия - идет на этот компромисс, который был, кстати, напомню, на фоне Иловайского и Дебальцевского котла. Когда Украина терпела поражение, Россия идет на компромисс и подписывает документ. Я могу вспомнить, как к этому документу… привлекли все-таки лидеров Донбасса, которые не хотели никаких договоренностей на фоне того, что Украина терпела поражение. Они приехали и подтвердили готовность пойти на этот компромисс. Для чего? Для того, чтобы избежать наихудшего из всех возможных сценариев. А потом мы услышали Ангела Меркель и Оланд заявили о том, что это в рамках нашей большой стратегии был такой хитрый тактический ход. Нам нужно было вооружить Украину… если есть страна, которая хочет вооружить Украину, значит, она ее готовит к войне. Ну, это же логично. А раз ее готовят к войне, значит, на каком-то этапе эта война должна была состояться объяснил Килинкаров

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что сейчас европейцы ищут новую маску в возможном диалоге с Россией, подобную минским договоренностям. Однако РФ вовсе не интересует сам факт диалога. Ей нужны конкретные договоренности.