Москва10 сен Вести.Глава итальянской партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи, призывающий прекратить финансирование киевского режима и отменить антироссийские санкции, набирает популярность в опросах, передает Times.

Его позицию уже характеризуют как лояльную Москве, что в свою очередь сильно беспокоит ряд европейских политиков.

Появление в Италии нового крайне правого политика, лояльного Москве, может нанести "значительный" ущерб поддержке Украины со стороны Европы и ее единству приводит Times слова Джона Формана, бывшего военного атташе Великобритании в Москве и знакомого Ванначчи

В издании также отметили, что рейтинг Ванначчи в итальянских опросах уже превысил 7%, на что Европейский совет по международным отношениям отреагировал своеобразным предупреждением, назвав политика "троянским конем для российского влияния в Италии".

Ранее стало известно, что Брюссель потребовал от киевского режима незамедлительно принять решение об объявлении мобилизации женщин на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.