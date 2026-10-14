Москва14 окт Вести.Россия справедливо захлопнула дверь перед Италией в вопросе посредничества. Такое мнение озвучила экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Она пояснила, почему Рим не может сесть за стол переговоров, выступив от лица Европы.

Я полагаю, что наше правительство не сможет выступить в таком качестве, потому что занимало неизменно антироссийскую позицию. Не просто отстраненную, а враждебную позицию. И российское правительство вполне справедливо захлопнуло перед Италией эту дверь, исключило для нас возможность выступить посредником сказала Донато

Она не исключила, что в роли посредника могла бы выступить Германия, если победу одержит "Альтернатива для Германии", которая настроена на диалог. Италия может стать посредником только в случае, если во главе нового правительства страны окажется кто-то из правоцентристов.

Я имею в виду потенциальное правительство, в котором генерал Роберто Ванначчи сможет занять, если не должность премьера, то хотя бы один из ключевых постов. Скажем, возглавить МИД или Министерство обороны, то есть если будут условия для радикального изменения курса. Но это будет очень сложно, потому что, как вы справедливо заметили, правительство Мелони испортило свой имидж и растратило свой политический капитал. Это неизбежно будет иметь свои последствия в момент, когда война закончится с результатом, который будет отрицательным для Украины и всех тех, кто ее поддерживал резюмировала она

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что страна могла бы стать посредником для переговоров с РФ.