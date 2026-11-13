Болгария впервые вошла в топ-3 в Евросоюзе по закупкам газа в России Болгария впервые вошла в тройку лидеров ЕС по закупкам российского газа

Москва13 ноя Вести.В сентябре 2026 года Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа среди стран Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, первые два места в рейтинге заняли Франция и Венгрия – они закупили природный газ в России 335,8 млн евро и 260,7 млн евро соответственно.

Болгария в сентябре 2026 года импортировала голубое топливо на 229,7 млн евро. Это на 40% больше, чем в августе, и в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Греция расположилась на четвертом месте с 165,5 млн евро. В годовом выражении страна увеличила импорт газа по трубе в 1,9 раза, а в месячном – сократила на 7%.

Пятерку лидеров замыкает Словакия. Она в сентябре 2026 года импортировала российский газ на 127 млн евро.