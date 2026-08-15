Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года Поставки российского газа по "Турецкому потоку" достигли максимума с марта

Москва15 авг Вести.Европа в начале августа резко снизила закупки сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке, одновременно нарастив импорт российского трубопроводного газа. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG, которые изучило РИА Новости.

С 1 по 12 августа поставки СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза составили 3,2 млрд кубометров. Это на 3,7% меньше показателя за предыдущий месяц и на 12,6% ниже уровня годичной давности. Более низкий объем за аналогичный период последний раз фиксировался в августе 2024 года – 2,7 млрд кубометров.

В то же время поставки российского газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар" на болгарско-турецкой границе выросли до 609,2 млн кубометров. За месяц показатель увеличился на 7%, а в годовом выражении – на 5%.

Таким образом, объем поставок по европейской ветке "Турецкого потока" стал максимальным с марта, когда он составлял 661,8 млн кубометров.

Ранее стало известно, что РФ по итогам первого полугодия заняла второе место после США по доле в стоимости импорта газа в ЕС. В общей сложности ЕС закупил у России газ примерно на 7,4 млрд евро.