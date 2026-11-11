Москва11 нояВести.Исторический максимум суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай обновлен в пятый раз с начала ноября, говорится в сообщении на сайте компании "Газпром".
"Газпром" в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"отмечается в сообщении
По данным "Газпрома", новый рекорд установлен во вторник, 10 ноября.
Газ поставляется по долгосрочному договору с китайской CNPC.
"Газпром" ранее сообщал, что в 2025 году впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.