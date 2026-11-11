"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа по "Силе Сибири" "Газпром" обновил максимум суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва11 ноя Вести.Исторический максимум суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай обновлен в пятый раз с начала ноября, говорится в сообщении на сайте компании "Газпром".

"Газпром" в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" отмечается в сообщении

По данным "Газпрома", новый рекорд установлен во вторник, 10 ноября.

Газ поставляется по долгосрочному договору с китайской CNPC.

"Газпром" ранее сообщал, что в 2025 году впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.